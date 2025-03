BLOW – Stuttgarts neuer Party-Craze

× Erweitern Foto: BLOW Stuttgart

Das Opening der neuen Partyreihe BLOW im Februar war mit über 1700 Gästen und der sexy aufgeladenen Atmo im größten Club Stuttgarts schon mal ein echter Knaller. Im März gibt’s gleich den Nachschlag: BLOW Part Two steht an! DJ-Headliner des vierköpfigen DJ-Teams sind Charly aus Madrid mit einem magischen Elektro-Tech-Set und DJane Martina aus Bulgarien mit Funky-, Disco-, Minimal-, Tech-House. Die pumpenden Beats der beiden Dancefloors setzen auch den Groove für die zwei Playzones der Party. Dazu gibt’s heiße Performances, sexy Candyboys und eine betörende Lasershow. Die BLOW hat keinen Dresscode, aber Kinky, Sportswear, Harness, Leder und Rubber sind willkommen, Less Is More – nackt ist No-Go! Die BLOW versteht sich als Safer Space mit den bekannten Respekt-Regeln. Join The Vibes!

15.3., Proton, Königstr. 49, Stuttgart, 23 Uhr, Afterhour bis 11 Uhr morgens, blow-stuttgart.de