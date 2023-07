BMW und MINI Charity Probefahrtaktion

× Erweitern Foto: BMW

Nachhaltige Mobilität erleben und mit einer Probefahrt gleichzeitig Gutes tun: Das kann man mit der BMW und MINI Charity Aktion wunderbar verbinden.

E-Mobilität ist mittlerweile wichtiger Bestandteil der Automobilbranche – so hat auch die BMW Group bereits ein großes Portfolio von derzeit sieben vollelektrischen Modellen in verschiedenen Ausführungen. Und wie könnte man das Fahrgefühl eines Elektromotors besser testen als mit einer Probefahrt? Wer seinen Probefahrttermin bei der BMW Niederlassung Frankfurt auf der Hanauer Landstraße vereinbart, sorgt damit gleichzeitig für eine Spende für das Projekt „Psychologische Soforthilfe Frankfurt – Wegweiser für Kinder und Jugendliche“ der Uni-Klinik Frankfurt. Das Projekt kümmert sich um junge Menschen (12 bis 17 Jahre) im Rhein-Main-Gebiet, die sich in psychologischen Notlagen befinden. Im Rahmen der Charity-Aktion spenden BMW und MINI pro gefahrenen Probefahrt-Kilometer mit einem elektrifizierten BMW oder MINI bares Geld: 15 Cent pro Kilometer mit einem vollelektrischen Modell, 10 Cent pro Kilometer mit einem Plug-in-Hybrid.

Am 29. September ist zusätzlich ein großes Spenden-Event auf dem Roßmarkt geplant – dort wird allerdings kein Auto gefahren, sondern in einer Kooperation mit der Frankfurter Rudergesellschaft Germania gerudert; Viererteams treten hier im Trockenrudern für den guten Zweck gegeneinander an. Eine gute Sache, zu der alle herzlich eingeladen sind!

BMW Niederlassung Frankfurt, Hanauer Landstr. 255, Frankfurt, mehr Infos zur BMW- und MINI-Charity-Probefahraktion über www.bmw-frankfurt.de/charity oder www.frankfurt.mini/charity