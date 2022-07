Bo Larsens Querschnitt

× Erweitern Foto: M. Rädel Bo Larsen „Meine Gemälde sind dem abstrakten Expressionismus zuzuordnen. Wie auch bei diesem Bild hier (...) geht es mir immer darum, ein Gefühl auszudrücken. Bei meinen Werken mache ich immer ein Gefühl zum Thema“

Foto: M. Rädel nüüd.berlin Kurator Henner Merle, der Kunstfotograf Deni Horvatić und Bo Larsen

Mitte Mai eröffnete der Wahl-Berliner Maler aus Karlsruhe eine Ausstellung bei Hansen & Heinrich AG in der Schweizer Straße in Frankfurt.

Gezeigt wird ein Querschnitt seiner abstrakten Arbeiten von 2016 bis 2022. Viele Bilder entstanden auch in der Zeit der Corona-Isolation: „In der Isolation blieb mir regelrecht nichts anderes übrig, als mich in meinem Atelier einzuschließen und zu malen. Es gab nichts anderes, was ich tun konnte. Natürlich kann man als Künstler heutzutage auch seine Arbeit online präsentieren. Aber meine Bilder wirken auf dem Bildschirm einfach nicht so gut wie in real life. Sie sind für Ausstellungen gemacht, nicht für die sozialen Netzwerke.“ Bei der Finissage wird der Künstler anwesend sein.

Bis 17.8., Bo Larsen „Querschnitt 2016 – 2022“, Hansen & Heinrich AG, Schweizer Straße 1, Frankfurt am Main, bolarsen.art, www.hansen-heinrich.de