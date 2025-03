BoConcept: Hygge mit Helena

× Erweitern Foto: BoConcept A/S

Da ist BoConcept wieder ein echter Coup gelungen: Model, Fotografin, Designerin und Stil-Ikone Helena Christensen wird Global Artistic Director des dänischen Möbelhauses.

Supermodel Helena Christensen hat ihre Karriere nicht nur als Fotomodell bestritten: Die heute 56-jährige gebürtige Dänin arbeitet seit vielen Jahren unter anderem erfolgreich als Fotografin, hat mit Camilla Staerk das Studio Staerk&Christensen gegründet, das Mode, Möbel, Fotografie und Film vereint. Darüber hinaus bringt Christensen immer wieder ihre Expertise in den Bereich Interior- und Möbel-Design ein – unter anderem in Kollaborationen mit dem New Yorker Studio Bower oder dem dänischen Möbel-Designer Kasper Salto.

× Erweitern Foto: BoConcept A/S

„Bei Design geht es um viel mehr als Ästhetik“, sagt Christensen. „Es geht um das Gefühl, das man verspürt, wenn man sein Zuhause betritt. Es lebt sich besser in einem Zuhause, das die eigene Persönlichkeit widerspiegelt und gleichzeitig Ruhe und Komfort bietet. Man fühlt sich freier, produktiver, kreativer und entspannter. Das ist mir wichtig“.

Als BoConcepts Global Artistic Director wird Helena Christensen Möbel entwerfen und Stoffe mitentwickeln. Ihr erstes kreatives Werk wird „Flora“ werden: exklusive Kunstdrucke aus dem privaten Fotoarchiv von Helena Christensen – ab März bei BoConcept erhältlich.

BoConcept City, Stephanstr. 1 – 5, BoConcept East, Hanauer Landstr. 83 – 87, Frankfurt, www.boconcept.com