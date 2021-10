× Erweitern Foto: Anupam Mahapatra, unsplash.com, gemeinfrei Body Positivity

Du hast das Gefühl, dass dein Körper nicht der Norm entspricht? Du fühlst dich anders und bist vielleicht deswegen unsicher? Du möchtest Sport treiben, aber im Fitnessstudio fühlst du dich unwohl? Sportlicher Wettbewerb spornt dich nicht an, sondern schüchtert dich eher ein, und alleine zu Hause mit der Fitness-App trainieren ist zu langweilig?

Foto: Annie Spratt, unsplash.com, gemeinfrei Body Positivity

Der FVV, Frankfurts queerer Sportverein, hat zusammen mit der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF ein neues Fitness-Angebot entwickelt, dass genau darauf fokussiert: „Body Positivity“ lautet der Name des Kurses, bei dem bewusst in einer offenen und wertschätzenden Atmosphäre gemeinsam in der Gruppe trainiert wird und dabei auf die individuellen Besonderheiten jedes Teilnehmenden eingegangen werden kann. Schwerpunkte des Trainingsprogramms sind ein professionelles Herz-Kreislauftraining für eine moderate Leitungssteigerung, kombiniert mit einem kräftigenden Muskeltraining für eine gute Körperhaltung sowie Entspannungsübungen, um innere Kräfte zu mobilisieren.

Trainer Roger achtet bei allen Übungen auf die korrekte Ausführung, um zum Beispiel Verspannungen zu vermeiden. Aktive und entspannende Trainingsphasen wechseln sich wohldosiert ab und jede*r bestimmt selbst, wie intensiv das Training sein wird. Denn Ziel des Kurses ist vor allem, für alle Teilnehmenden ein positives Körpergefühl zu entwickeln – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Körperkonstitution. Kein Platz für Body-Shaming!

FVV Body Positivity, donnerstags, Textorschule, 19 – 21 Uhr, Infos über www.fvv.org