Ganz oben thront der Bornheimer Ratskeller …

Und in der Tat tut er das, was besonders anreisende Radfahrende merken, die den Bornheimer Hang erst erklimmen müssen, um den burgähnlichen Bau des Bornheimer Ratskellers zu erreichen.

Ein riesengroßer Hof öffnet sich, mit alten Bäumen, einem wuchtigen Eckturm und viel Platz auch für große Gesellschaften. Das lässt uns wünschen, dass es noch einige schöne Tage geben wird, um von hier das erhabene Gefühl und ein wenig vom Ausblick zu genießen, bevor die Outdoorsaison sich verabschiedet. Es folgt auch bereits die zweite schöne Überraschung: Das gastronomische Konzept setzt nicht auf „deftig“ und Biergartenkrawall, sondern präsentiert eine kleine aber exquisite Karte von echten Köstlichkeiten.

Erwähnt sei der einzigartige Bio-Rote-Bete-Salat, der mit Mangold abgeschmeckt und einem tatsächlich gefrorenen Meerrettich-Sorbet serviert wird (8,20 Euro). Dann aber muss man erstmal ein bisschen in sich gehen, ob man lieber ein Dinkel-Risotto mit Bruchköbeler Bio-Kürbis möchte (16,90 Euro) oder dann doch die Daumendicke Scheibe von der Blutwurst auf Kartoffelpüree (17,50 Euro). Köstlich geschmeckt hat beides. Das energiegeladene Personal gibt Vertrauen und ist auch bei viel Betrieb freundlich, lustig und aufmerksam.

Apropos Vertrauen: Es tut richtig gut, ein zeitgemäß-persönliches Konzept in diesem konservativ-historisch anmutenden Ambiente zu erleben. Diese individuelle neue Mischung setzt sich hier eindeutig in die Spitzenlage. In den dunkleren Monaten gibt der intimere Innenraum des Ratskellers einen festlich-ratskellerigeren Rahmen für die köstliche Küche des Hauses.

Bornheimer Ratskeller – Restaurant, Sommergarten und Eventlocation, Kettelerallee 72, Frankfurt-Bornheim, 069 79370300, Di – Sa, 17 bis 23 Uhr,ab 1.10.: So + Mo geschlossen, www.ratskeller-bornheim.de