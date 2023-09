Bouldern – neu beim mvd

× Erweitern Foto: mvd

„Bouldern“ (vom englischen „Boulder“ – der Felsblock) ist vielmehr das freie Klettern an natürlichen Fels- oder künstlichen Kletterwänden. Im Gegensatz zum Freeclimbing werden beim Bouldern keine Kletterseile oder -gurte zum Sichern verwendet.

Beim Bouldern ist man also ausschließlich auf seine Hände, Arme, Füße und Beine angewiesen. Mit vollem Körpereinsatz und Kreativität gilt es, die Kletterrouten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zu erklimmen, was insbesondere Kraft und Koordination trainiert. Jede Route ist wie ein Bewegungsrätsel und als Gruppe macht’s noch mehr Spaß, weil man sich gegenseitig motivieren und unterstützen kann.

Angst vorm Absturz braucht man beim Indoor-Bouldern nicht zu haben, denn die Kletterrouten sind alle in Absprunghöhe und Schaumstoffmatten dämpfen außerdem die eventuelle Bodenlandung.

Seit April bietet der mvd als LSBTIQ*-Sportverein in der Rhein-Neckar-Region ein wöchentliches Boulder-Training in der Mannheimer Kletterhalle „Boulder Island“ an. Eine Anmeldung ist erforderlich, Boulderschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Mitbringen muss man dann lediglich noch allgemeine Fitness, Trainingskleidung, ein Getränk und die Neugierde, die Herausforderung anzunehmen. Dann eignet sich Bouldern für jedes Alter. Kraft, Koordination und Köpfchen – Boulder mit!

Montags, MVD im Boulder Island, Industriestr. 39, Mannheim, 18:30 – 21 Uhr, mehr Infos und Anmeldung bei Alexis und Kai unter bouldern@mvd-mannheim.de, www.mvd-mannheim.de