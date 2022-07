Alex Biegler in DER Galerie in Villingen

× Erweitern Foto: www.bovistra.com Alex Biegler

bovistra

Das queere Künstler- und Galeristen-Team der bundesweit bekannten Kunst-Location Bovistra stellt ab Samstag die Kunst des Malers Alex Biegler aus.

„Unsere Vorbereitungen für die große Sommerausstellung laufen auf Hochtouren. Am Samstag eröffnen wir die Ausstellung mit den großformatigen Ölbildern des Stuttgarter Malers Alex Biegler. Das wird wieder toll“, freuen sich die beiden Künstler aus dem wunderschönen Schwarzwalddorf Mönchweiler darüber auf Social Media.

Schon seit den 1990er-Jahren stehen die beiden Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank für erotische und anspruchsvolle Fotografie, die auch hohen Ansprüchen gerecht wird. Zusammen betreiben sie zwei Galerien, eine in Stuttgart und eine in Villingen. Nur richtig, dass die Kunst des Stuttgarter Malers Alex Biegler hier in Villingen nun einen Platz gefunden hat. Seine Werke bestechen mit sommerlichen Motiven und einer Leichtigkeit, die Lust aufs (Er-)Leben macht.

17.7., Alex Biegler, Galerie Bovistra, Voltastraße 4, VS-Villingen, 19 Uhr, www.bovistra.com