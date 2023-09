Bretz – eine Erfolgsgeschichte

Als sie In den 1990er plötzlich auftauchten, waren sie eine echte Offenbarung: Mit opulenten Farben, tollen Velour-Materialien und vor allem außergewöhnlichen Formen veränderten die Sessel, Sofas und Sitzlandschaften von Bretz die Vorstellung für individuelles Möbeldesign.

Johann Bretz im Jahr 1895 zunächst als Hersteller von Matratzen. Sohn Alexander erweiterte das Angebot auf Polstermöbel. Mitte der 1970er erlebte Bretz seine erste Blütezeit, wurde aber Mitte der 1980er in der allgemeinen Wirtschaftskrise vollkommen ausgebremst.

Erst 1992 konnten Norbert und Hartmut Bretz den Kurs wenden und führten das Unternehmen zurück zum Erfolg – mit den bis heute konsequenten umgesetzten Stilelementen aus weichen Konturen und starken Formen, luxuriös, ausschweifend und unverwechselbar. 2018 übernimmt Hartmut Bretz‘ Tochter Carolin Kutzera gemeinsam mit Norbert Bretz die Geschäftsführung.

2022 eröffnete in der Frankfurter Schäfergasse der neue, dreistöckige Bretz Flagship Store, der mit seinem Interior Design mitten ins Bretz-Universum führt – eine fantastisch-sinnliche, multisensuale Welt aus Licht, Materialien und Emotionen.

Große Fensterfronten geben schon von außen Einblick ins weitläufige Erdgeschoss, das im vorderen Bereich in kühlen Grün- und Blautönen gehalten ist, die weiter hinten in monochromes Ziegelrot übergehen. Hier werden die ikonischen Sofas, Sessel und Stühle gezeigt. Im Untergeschoß befindet sich das Bettenstudio, das in sanften Blautönen ausgestattet eine fast meditative Atmosphäre ausstrahlt.