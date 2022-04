„Brokeback Mountain“: Der zeitlos-moderne Klassiker als Oper

Die zeitlose Geschichte der Cowboys Jack und Ennis, die im selbstverständlich homophoben gesellschaftlichen Umfeld Wyomings der 1960er Jahre an unerfüllter Sehnsucht und angstgetriebener Selbstverleugnung scheitern, zählt dank Ang Lees preisgekrönter Verfilmung von 2005 zu den Klassikern der queeren Literatur.

Basierend auf ihrer eigenen Kurzgeschichte hat Annie Proulx das Libretto zur Veroperung des Stoffes durch den 2020 verstorbenen Komponisten Charles Wuorinen verfasst, die 2014 in Madrid uraufgeführt wurde und die, nach der deutschen Erstaufführung in Aachen im selben Jahr, nun am Stadttheater Gießen zu erleben ist.