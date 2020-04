Buch • Odd Klippenvåg „Ein liebenswerter Mensch“

× Erweitern Foto: Lillian_Hjellum Odd Klippenvag

Foto: Albino Verlag Ein liebenswerter Mensch

Odd Klippenvågs Roman begegnen uns zwei Männer im Herbst ihres Lebens; sie gingen einst in die selbe Dorfschule, doch seit Jahrzehnten haben sie sich nicht mehr gesehen. Der liebenswerte Birger ist Galerist in Oslo, distinguiert, offen schwul lebend – und Single. Eines Tages besucht ihn der geschiedene Familienvater Kjerand, der sich einer Chemotherapie unterziehen muss. Die Männer lernen sich neu kennen und kommen sich bald näher, erst als Freunde, dann – nach einem späten Coming Out – als Liebende.

Ob im Alltag oder auf der Krebsstation: Klippenvågs Figuren wirken anrührend unprätentiös; Birger und Kjierand sind Männer, deren Lebenserfahrung sie besonnen mit den Höhen und Tiefen einer Liebe und einer Krankheit umgehen lässt. Wer sich Anregungen für einen gelasseneren Umgang mit den Winkelzügen des Lebens holen will, wird hier fündig.

Odd Klippenvåg „Ein liebenswerter Mensch“ ist im Albino-Verlag erschienen, www.albino-verlag.de über www.maennerschwarm.de