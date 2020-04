Buch • Anna Gulczyńska „Mein Liebchen ist kein Bübchen“

× Erweitern Foto: edition Autographs Bar Mein Liebchen

Gedichte können etwas ganz Besonderes. Allein durch ihre Form erlauben sie den Lesenden, in Gefühlswelten abzutauchen, das Unaussprechliche abzubilden und Schwingungen zwischen den Zeilen aufzunehmen.

Die gebürtige Polin Anna Gulczyńska hat mit „Mein Liebchen ist kein Bübchen“ ihren ersten Gedichtband veröffentlicht, der all das vermag. Ihre Gedichte erzählen meistens aus der Ich-Perspektive und vermögen trotzdem Zustände zu beschreiben, die keinem unbekannt sind: unerfülltes und erfülltes Verlangen, Schwärmerei und Verzweiflung, Euphorie und Lethargie. Die Texte sind oft nicht länger als ein paar Augenblicke und haben – unterstützt durch ihr wohlüberlegtes Layout – ganz eigene Rhythmen. Anna Gulczyńska spricht drei Sprachen und auch ihre Gedichte kommen in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Polnisch.

Der kleine Band ist in der Edition Autographs Bar erschienen, die vornehmlich LGBTIQ*-Themen ein Podium bieten möchte.

Anna Gulczyńska „Mein Liebchen ist kein Bübchen“, erschienen in der edition Autographs Bar, erhältlich in der Autographs Bar, Elefantengasse 11, Frankfurt oder per Mail über autographsbar@web.de