Buchmesse 2024

Foto: Alexander Heimann, Frankfurter Buchmesse Buchmesse-Agora

Vom 16. – 20. Oktober wird Frankfurt wieder Zentrum des internationalen Literaturmarkts – die Buchmesse steht an! Das diesjährige Gastland ist Italien. Für Privatbesuchende öffnet die Messe seit vergangenem Jahr bereits am Freitagnachmittag die Tore. Hier kommen die queeren Highlights der Buchmessewoche. *bjö

www.buchmesse.de

Konkursbuchverlag

Neben einem Stand auf der Buchmesse mit den Neuerscheinungen des Herbsts und täglichen Mini-Lesungen hat der Tübinger Verlag in diesem Jahr eine ganze Reihe Veranstaltungen in der Buchmessewoche organisiert.

Unsere Tipps:

Am Buchmesse-Mittwoch gibt es die Lesung „Erotische Häppchen“ mit der Wort-Akrobatin und Lyrikerin Anne Breitenbach und „Inside Her“-Chefin Sandra Marvolo in Maravolos Boutique „Inseide Her“; geboten werden freche „Love Shots“ und romantische Liebesgedichte, außerdem Ausschnitte aus den erotischen Jahrbüchern „Mein heimliches Auge“ und „Mein lesbisches Auge“. Fans der Reihe „Mein schwules Auge“ müssen sich noch gedulden: der neue Band ist aber bereits für Anfang 2025 angekündigt.

Foto: Konkursbuchverlag AnnaBreitenbach Foto: Zora Juvenkova LexyNightcat Foto: Hochmuth EleonoreHochmuth

Ein Klassiker des Konkursbuchverlags sind die „Love Bites“, die erotisch-opulenten Revuen am Buchmesse-Donnerstag und -Freitag in der Offenbacher Grande Opera mit Burlesque-Tanzshow, Chansons von Eleonora Hochmuth, Comedy und Lesungen, mit unter anderen Anne Breitenbach, Sandra Maravolo und Autor und Cartoonist Peter Butschkow.

Konkursbuchverlag, Halle 3.1, Stand B86

16.10., Erotische Häppchen, Inside Her, Vilbeler Str. 34, Frankfurt, 19 – 21 Uhr

17. und 18.10., Love Bites, Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11 – 13, Offenbach, 20 Uhr, www.konkursbuch.de

Querverlag

Zu den Neuerscheinungen von Deutschlands erstem lesbisch-schwulen Verlag gehört Marcello Liscias zweiter Roman „Einmal noch“, der passend zum diesjährigen Gastland der Buchmesse in Italien spielt: Um den Schmerz des Verlusts seines langjährigen Partners zu überwinden, flüchtet der Deutschitaliener Umberto an die italienische Adria – der Ort, wo er mit seinem Mann glückliche Urlaube verbracht hatte. Dort trifft er drei Personen, die ihm mehr oder weniger unwissend aus dem Tal seiner Verzweiflung holen: die junge Mutter Debora, den vergnügten jüngeren Daniele und die mysteriöse Dame Eloise. Und er erfährt etwas über seinen verstorbenen Mann, das Umbertos Sicht verändern soll …

Marcello Liscia liest am 16.10. um 10:30 hr auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage.

× Erweitern Foto: Sebastian Koberstein MarcelloLiscia Marcello Liscia

Jochen Heckmanns Debütroman „tanzen fallen fliegen“: Die poetische und sinnlich erzählte Geschichte dreht sich zum einen um den jungen Ballett-Schüler Julian, der fern seiner Schwarzwälder Heimat in Paris die Tanz-Welt entdeckt und ins Nachtleben eintaucht. Julians Vater stößt zu Hause eher zufällig auf Spuren einer vergessenen Familiengeschichte aus den Jahren des Berliner Mauerfalls; die Spuren führen zunächst nach Paris …

Autor und Pädagoge Lutz van Dijk hat den autobiografischen Roman „Irgendwann die weite Welt“ veröffentlicht, der von van Dijks Jugend in West-Berlin der Nachkriegsjahre erzählt. Als später alle ihre Freiheit in Berlin suchen, haut van Dijk mit 18 ab – sein Ziel heißt New York; zumindest schafft er es in die USA – auf der Suche nach Freundschaft, Liebe und Sex – und Abenteuern in der großen weiten Welt.

Foto: Querverlag tanzenFallenFliegen Foto: Querverlag IrgendwannDieWeiterWelt

Eins darf beim Querverlag nicht fehlen: der Sektempfang am Buchmesse-Donnerstag – jedes Jahr ein internationaler Treff queerer Menschen aus Literatur, Szene und Community.

Querverlag, Halle 3.1, Stand A141

16.10., Lesung Marcello Liscia „Einmal noch“, Leseinsel der unabhängigen Verlage Halle 3.1, Stand C 105, 10:30 Uhr

17.10., Sektempfang am Querverlag-Stand, 17 Uhr, www.querverlag.de