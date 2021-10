Buchmesse-Lesungen

× Erweitern Foto: Konkursbuch Verlag

Der Konkursbuch Verlag lädt im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zu zwei Lesungen.

Roberto SaM Balducci stellt am Messe-Freitag seinem Buch „Ich war immer zwei – Lebensblenden schwuler Väter“ vor. Es versammelt Lebensgeschichten von schwulen und bisexuellen Vätern, die alle mit einer Frau liiert sind. Jeder der 11 Männer hat seine Homosexualität nur im Geheimen ausgelabt – immer begleitet von schlechtem Gewissen und Angst vor Enthüllung.

Das Buch versucht herauszufinden, ob und wie ein gemeinsames Eheleben trotzdem möglich sein kann. Die Lesung findet am 22. Oktober um 15:30 Uhr auf der „Leseinsel der Unabhängigen“ in Halle 3.1, Stand B105 statt.

Foto: Konkursbuch Verlag

Lustvoll von zart bis hart: Die Schönheiten des Liebeslebens stehen am Messe-Sonntag im Mittelpunkt der „Liebesleben Leserunde“ mit verschiedenen Autor*innen am Stand des Konkursbuch Verlags in Halle 3.1, Stand B70.

Zwischen Fantasie und Alltag, mal romantisch, mal absurd, mal erotisch und mal aus der LSBTIQ-Welt; mit den Autor*innen Jeanette Oertel, Kali Drische und vielen mehr.

22.10., Lesung Roberto SaM Balducci, Buchmesse Frankfurt, Halle 3.1, Stand B105, 15:30 Uhr

24.10., Liebesleben Leserunde, Buchmesse Frankfurt, Halle 3.1, Stand B70 (Konkursbuch Verlag), 15:30 Uhr, www.konkursbuch-shop.de