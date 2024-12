Bummelbahn – Back and Queer!

× Erweitern Foto: Bummelbahn Bummelbahn

Es tut sich was im Frankfurter Bar-Karussell: Die urige Kneipe „Bummelbahn“ in Sachsenhausen wird ab dem 1. Dezember unter neuer, queerfreundlicher Leitung stehen. Die szenebekannten Steven Kaul, aka DJ Steve K., und Harry Weber bringen den frischen Wind in das traditionsreiche Lokal mit original Zugabteil-Ambiente und wollen damit auch ein klares Zeichen für Diversität und Gastfreundschaft setzen.

Auf der Karte findet sich eine vielfältige Getränkeauswahl sowie Snacks und kleine Mahlzeiten. Einmal pro Woche wird’s einen queeren Stammtisch geben und. man kann in der Bummelbahn auch Geburtstagsfeiern oder Firmenevents ausrichten.

Am 6. Dezember laden die beiden neuen Bummelbahn-Betreiber aber erst mal zu ihrer eigenen, ersten Party in ihrer neuen Location.

Bummelbahn, Mörfelder Landstr. 167, Frankfurt, Mo bis Do 15 – 0:30 Uhr, Fr und Sa Open End, So 15 – 23 Uhr

6.12., Große Einweihungsparty, 20 Uhr