BUNDESTAGSWAHL 2021

Die 27-jährige Studentin der Friedens- und Konfliktforschung ist Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Hessen. Queerpolitik ist ihr wichtig, weil sie in einer Gesellschaft leben möchte, in der alle Menschen frei leben und lieben können. Sie ist auf Listenplatz 7 der hessischen Landesliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bundestagswahl sowie Direktkandidatin im Wahlkreis 182 (Frankfurt I).

Der 32-jährige Rechtsanwalt Kaweh Mansoori lebt im Frankfurter Nordend. Er ist Vorsitzender der SPD Hessen-Süd und hat als Vorsitzender der Jusos Hessen-Süd die Kampagne „Queer as fuck“ mitinitiiert, die bis heute auf den CSDs läuft. Kaweh Mansoori ist Bundestagskandidat der SPD für den Wahlkreis Frankfurt am Main II.

In der Sache gilt: Eine reine Selbsterklärung eines Menschen über sein Geschlecht – seine geschlechtliche Identität - kann nicht ausreichen. Schon wegen der sozialen Folgen eines Geschlechtswechsels muss jeder Transmensch gehalten sein, sich entsprechend unabhängig und qualifiziert beraten zu lassen. Eine umfangreiche Lebenstestung mit Gutachten halte ich hingegen für unnötig und potenziell erniedrigend; ich lehne sie ab. Für Minderjährige sehe ich den gleichen Schutzbedarf, den die Kinderrechtskonvention auch sonst vorsieht; deshalb sollte hier ein Gericht mitwirken und eine qualifizierte Beratung von Eltern und Kind (nicht: Gutachten) beauftragen und bestätigen. Eingriffe in die natürliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen müssen wie bei intersexuellen Kindern auch bei Transkindern sorgfältig geprüft und empfohlen werden.

Im Hinblick auf den Eintrag in das Personenstandsregister und intersexuelle Menschen hat der Bundestag in dieser Wahlperiode eine Lösung gefunden, die ich gutheiße. Sie diskriminiert nicht, sie klärt den Sachverhalt, der Eintrag wird vorgenommen, und die Sache ist erledigt.

Hasskriminalität ist strafbar. Mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität hat der Bundestag Anfang April diesen Jahres nicht nur die Strafbarkeit erhöht, sondern auch die sozialen Netzwerke stärker in die (Melde-) Pflicht genommen. Allerdings – hier sehe ich das Hauptproblem – kann Schutz nur erreicht werden, wenn die Prävention wirkt und Ermittlungsbehörden entsprechend qualifiziert sind. Hier sind zwar vor allem die Bundesländer gefragt, in ihren Aus- und Fortbildungsprogrammen die Sensibilität der künftigen Polizisten und Ermittler, und die Verantwortung der Ausbildenden zu steigern. Ich sehe aber auch den Bund in der Pflicht, den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus stärker als bisher auf die Bekämpfung der Diskriminierung von LSBTIQ*-Menschen zu erweitern. Auf Länderebene gibt es hierzu bereits umfangreiche Aktionspläne.

Das Grundgesetz sollte ergänzt werden. LSBTIQ-Menschen genießen zwar den gleichen Schutz wie alle anderen Menschen. Ich setze mich aber zum Beispiel auch für die Aufnahme eines Kindergrundrechts in das Grundgesetz ein, weil damit die Grundorientierung aller staatlichen Einrichtungen klar definiert würde, die in der täglichen Praxis zu oft aus dem Blick gerät. Eine ähnliche Benachteiligung sehe ich auch gegenüber Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Deshalb trete ich auch für diese Klarstellung im Grundgesetz ein.

Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität gehören endlich in Art. 3 Abs. 3 GG, um queere Menschen gleichzustellen und sie besser vor staatlicher Diskriminierung zu schützen, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abzusichern und rechtliche Nachteile abzubauen. Das ist aber nur ein Schritt, um unserer vielfältigen Gesellschaft Rechnung zu tragen. Für uns als Grüne ist klar: Weitere müssen folgen! LGBTIQ* Personen sind Teil unserer Gesellschaft, und deswegen ist es unserer aller Aufgabe, Anfeindungen und Intoleranz entschieden entgegenzutreten. Auf europäischer Ebene sowie in einigen Landesverfassungen wurden sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität bereits als Diskriminierungsverbote aufgenommen, es wird Zeit, dass der Bund da nun nachzieht und das Grundgesetz entsprechend ändert.

Gewalt gegen LSBTIQ*-Menschen nimmt wieder zu. Wie kann man auf Bundesebene gezielt gegen Hasskriminalität gegenüber LSBTIQ* vorgehen?

Dieser Hasskriminalität stellen wir uns entschieden entgegen! Dafür soll es ein bundesweites Programm geben, um Hasskriminalität gegen queere Menschen schneller zu erkennen, präventive Aufklärung zu leisten und Schutzräume zu schaffen. Dazu gehört es auch, Polizei, Justiz und Behörden zu sensibilisieren und sie regelmäßig fortzubilden. Außerdem sollten Straftaten gegen queere Menschen statistisch gesondert erfasst werden. Das Einzige, was die Große Koalition in dieser Legislatur auf den Weg gebracht hat, ist der neue Straftatbestand der „verhetzenden Beleidigung“, der auch die sexuelle Orientierung umfasst. Die geschlechtliche Identität ist dabei aber leider ausgeklammert, obwohl gerade die Angriffe auf trans* Menschen sehr häufig sind. Beide kommen bei der Strafzumessung und unter Volksverhetzung nicht vor. Das StGB muss deswegen an diesen Stellen noch ergänzt werden.

Wie kann das Selbstbestimmungsrecht von trans* und inter* Menschen besser gewährleistet werden?

Dafür muss das Transsexuellengesetz endlich abgeschafft werden. Es diskriminiert die Betroffenen unnötig und bringt sie in unangenehmen Situationen, zum Beispiel bei Zwangsgutachten. Stattdessen möchten wir ein Selbstbestimmungsgesetz erlassen, welches einfacher ermöglicht, den Geschlechtseintrag und den Namen zu ändern. Außerdem sollen geschlechtsangleichende Maßnahmen von den Krankenkassen bezahlt werden, medizinisch nicht notwendige Operationen an intersexuellen Kindern aber nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Trans*- und inter*geschlechtlichen Personen, deren körperliche Unversehrtheit verletzt wurde oder deren Ehen zwangsgeschieden wurden, müssen entschädigt werden.

Dr. Jens Brandenburg, FDP

Jens Brandenburg ist Mitglied des Bundestags und seit 2017 Sprecher für LSBTI der FDP-Bundestagsfraktion. Der 35-jährige ist verpartnert und startet für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar.

Wie stehen Sie zu einer Ergänzung des Art. 3 GG um sexuelle und geschlechtliche Orientierung? Ist sie notwendig oder gibt es bereits genügend andere Bestimmungen, die den Schutz von LSBTIQ* Menschen gewährleisten?

Das Grundgesetz muss endlich um den Schutz der sexuellen Identität ergänzt werden. Die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer hat das Bundesverfassungsgericht noch in den 70er-Jahren gebilligt. Das darf sich nie wiederholen. Künftige Generationen queerer Menschen sollen sich auf ihr Grundgesetz verlassen können. Auch dann, wenn sich gesellschaftliche und politische Stimmungslagen ändern. Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben wir Freie Demokraten zusammen mit Grünen und Linken in den Bundestag eingebracht. Die Union und SPD haben aber schon die Abstimmung über den Entwurf blockiert. Das bleibt also ein Thema für die kommenden Koalitionsverhandlungen. Das Merkmal ‚Geschlecht‘ in Artikel 3 GG umfasst bereits die geschlechtliche Identität. Das sollte der Bundestag aber unmissverständlich klarstellen, sodass es daran keinen Zweifel geben kann.

Gewalt gegen LSBTIQ*-Menschen nimmt wieder zu. Wie kann man auf Bundesebene gezielter gegen Hasskriminalität gegenüber LSBTIQ* vorgehen?

Der Schutz von homo-, bi- und transfeindlicher Hasskriminalität muss endlich zum Kernthema der deutschen Innenpolitik werden. Das homosexuellenfeindliche Motiv des Attentats in Dresden wurde von den Sicherheitsbehörden lange verschwiegen. Die Bundeskanzlerin hat sich bis heute nicht geäußert. Das ist beschämend. Verbale und körperliche Übergriffe nehmen bundesweit zu. Wir Freie Demokraten fordern deshalb einen Nationalen Aktionsplan gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit. Queerfeindliche Straftaten müssen bundesweit einheitlich erfasst und konsequent verfolgt werden. Die Sicherheitskräfte wollen wir besser dafür ausbilden und sensibilisieren. Bei der Polizei und bei Staatsanwaltschaften braucht es Ansprechpersonen für LSBTI, um mögliche Hemmschwellen abzubauen. Im Strafrecht sollte homo-, bi- und transfeindliche Gewalt genauso behandelt werden wie rassistische Gewalt. Um Vorurteile frühzeitig abzubauen, setzen wir auf eine stärkere schulische Aufklärung.

Wie kann das Selbstbestimmungsrecht von trans* und inter* Menschen besser gewährleistet werden?

Das Transsexuellengesetz gehört abgeschafft. Um ihren Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde korrigieren zu lassen, müssen sich transgeschlechtliche Menschen bisher zwei Begutachtungen mit intimsten Fragen und einem Gerichtsverfahren unterwerfen. Das ist demütigend, teuer und unnötig. Deshalb haben wir Freie Demokraten einen Gesetzentwurf zur Stärkung der geschlechtlichen Selbstbestimmung vorgelegt. Eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt muss ausreichen. Die geschlechtliche Identität eines Menschen kann ohnehin niemand besser beurteilen als dieser Mensch selbst. Außerdem wollen wir Beratungsangebote stärken, vor allem im ländlichen Raum. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen sollten vollständig von den Krankenkassen übernommen werden. Auch das Offenbarungsverbot wollen wir stärken, um wirksam vor ungewollten Fremdoutings zu schützen.

Achim Kessler, DIE LINKE

Dr. Achim Kessler ist Mitglied des Bundestages und gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag. Kessler ist 1964 in St-Georgen im Schwarzwald geboren und war während seines Studiums Mitglied des Vorstandes des LSVD Hessen und der AIDS-Hilfe Marburg. Kessler ist verpartnert, wohnt in Frankfurt und ist Direktkandidat der LINKEN für den Wahlkreis Frankfurt.

Wie stehen Sie zu einer Ergänzung des Art. 3 GG um sexuelle und geschlechtliche Orientierung? Ist sie notwendig oder gibt es bereits genügend andere Bestimmungen, die den Schutz von LSBTIQ* Menschen gewährleisten?

DIE LINKE will geschlechtliche, körperliche und sexuelle Selbstbestimmung ohne rechtliche Benachteiligung. Gerade in Zeiten des rechten und reaktionären Rollbacks gilt es, diesen Anspruch zu stärken und mehr als die Verteidigung des Status quo einzufordern. Eine ausdrückliche Anerkennung der sexuellen Identität auf Verfassungsebene ist eine besondere Klarstellung, dass Lesbisch-, Schwul- und Bi-Sein hierzulande geschützt ist und kein Grund für Ausgrenzung, Gewalt, Diskriminierung und Repressionen sein darf.

DIE LINKE im Bundestag hat dazu ganz konkret 2019, mit den Fraktionen FDP und Grüne, einen Gesetzentwurf zur Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes vorgestellt. Niemand darf aufgrund der sexuellen Identität benachteiligt werden .

Gewalt gegen LSBTIQ*-Menschen nimmt wieder zu. Wie kann man auf Bundesebene gezielt gegen Hasskriminalität gegenüber LSBTIQ* vorgehen?

DIE LINKE fordert einen wirksamen Nationalen Aktionsplan gegen LSBTIQA*-Feindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Dabei müssen auch Mehrfachdiskriminierungen (zum Beispiel aufgrund sozialer oder ethnischer Herkunft) berücksichtigt werden. Der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung muss in Artikel 3 GG aufgenommen werden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie Beratungsangebote zielgruppengerecht, mehrsprachig und barrierefrei in die Arbeitswelt hineintragen kann. Wir wollen den Diskriminierungsschutz für trans* und intergeschlechtliche Personen stärken.