× Erweitern Foto: Hans Keller Buntes Oktoberfest Gladice

Das coole Danzig am Platz ist im Oktober mal wieder regenbogenbunt am Start: Zusammen mit Partymacher Jan Schmidt wird am 2. Oktober zum stimmungsvollen Open-Air-Oktoberfest geladen – natürlich mit zünftigen Jungs in (bayrischen) Lederhosen und feschen Drags im Dirndl.

Neben einer Liveband und DJs sorgt vor allem Tante Gladice mit ihren Schlagerhits für Schunkelstimmung. Brezen, Spundekäs und Bier in Maßkrügen gehören natürlich auch dazu. Die Sause steigt von 16 bis 22 Uhr draußen im Hof, dann geht’s Indoor weiter zur Aftershowparty bis 1 Uhr früh.

2.10., Danzig am Platz, Ostparkstr. 11, Frankfurt, 16 – 22 Uhr Outdoor (Showstart 18 Uhr), 22 – 1 Uhr Aftershowparty Indoor, www.danzig-am-platz.de