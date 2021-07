Buntes Zeichen

× Erweitern Foto: Sarah Lang/FRANKFURTER BRAUUNION Buntes Jazz Cortes und Cimberly Clark sind bei #FÜRSMITEINANDER dabei!

Schon entdeckt? Seit einigen Wochen hängen in Frankfurt Plakate, die eine regenbogenbeflaggte Bierflasche samt dem Slogan „Unser Frankfurt soll bunt sein“ zeigen. Hinter der Kampagne steckt mehr als ein Plakat – das Bier gibt es wirklich!

2020 haben sich Simon Horn, Stefan Lucht, Raffaela Schöbel und Sven Weisbrich aus dem größeren Umfeld des Restaurants Margarete zusammengetan, um mit der „Frankfurter Brauunion“ eine neue Biermarke zu entwickeln; seitdem gibt es FXXXXFXXXXR HELLES und die alkoholfreie Variante FXXXXFXXXXR RADLER.

Das Team möchte sich darüber hinaus für gesellschaftliche Belange engagieren – so kam es zur limitierten Sonderedition FXXXXFXXXXR BUNTES mit der Regenbogenflagge als Flaschenetikett. „Als Frankfurter Brauunion leben und lieben wir Vielfalt und treten als Unternehmen für Meinungsfreiheit ein, übernehmen Verantwortung und sind aufrichtig aus unserer innersten Überzeugung heraus“, erklärt Geschäftsführer Sven Weisbrich. Die Idee: Mit dem Kauf der Sonderedition BUNTES unterstützt man Vereine, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. „Die Gewinne aus unseren BUNTES-Kampagnen spenden wir zu einhundert Prozent“, erklärt Weisbrich weiter. Bereits im vergangenen Jahr hat man damit in Frankfurt gute Erfahrungen gesammelt. „Dieses Jahr wird von Juni bis Juli aus HELLES wieder BUNTES, ab sofort deutschlandweit“, ergänzt Gwen Iffland, Initiatorin der Aktion. Die Erlöse fließen an den Hamburger Verein „Laut gegen Nazis“.

Zusätzlich wird eine weitere Kampagne gestartet, die Frankfurter Lokalmatador*innen zeigt, die sich mit dem Slogan „Unser Frankfurt soll bunt sein“ und dem #FÜRSMITEINANDER für Toleranz und Akzeptanz aussprechen – unter anderen mit dabei: Die Queens Jazz Cortes und Cimberly Clark, Julian Ploch (Hoppenworth & Ploch) und Mark Snijders (HILTON Frankfurt). Die Fotos der Kampagne werden nach Aktionsende als Ausstellung im coolen Danzig am Platz am Ostbahnhof gezeigt.

Mehr Infos und Bezugsquellen: www.helles.de/buntes