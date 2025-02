Bye Bye Sky.Line

Eine Frankfurter schwuler Traditionsbetrieb muss Ende März schließen: Die Sky.Line Gayvideothek und Sexshop an der Staufenmauer hinter der Konstablerwache. 25 Jahre führte hier Inhaber Stefan Pannen den Laden, dessen Geschichte bis ins Jahr 1989 zurückreicht: zuerst als „Gayshop“ in der Allerheiligenstraße, dann von 1991 bis 2001 unter den Namen „Videomen“ und „Heaven“ im Holzgraben, in den Räumen des heutigen FREUD Club. Die für Anfang dieses Jahres geplante Übergabe an neue Betreiber klappte leider nicht, erklärt Stefan. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen seien wohl zu umfangreich. Auch ein Grund, wieso Stefan nach 25 Jahren selbst nicht mehr weitermachen möchte: „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören“.

Noch bis Ende März gibt es einen großen Räumungsverkauf im Sexshop und der Videothek – für Fans von schwulen Vintage-Sex-Filmen ist das Archiv ein wahres Eldorado: „Wir haben mal mit 6 bis 7.000 VHS-Kassetten begonnen“ erinnert sich Stefan. „Zuletzt hatten wir bis zu 20.000 Titel als DVD; davon sind jetzt noch 16.000 Titel übrig“. Und da finden sich bestimmt echte Liebhaberstücke!

Noch bis 31.3., Sky.Line Videothek und Sexshop, An der Staufenmauer 5, Frankfurt, www.skylineworld.de