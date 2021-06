Cabinet schafft Raum

× Erweitern Foto: Cabinet Cabinet

Platz ist in der kleinsten Wohnung – man muss nur wissen wie! Zum Beispiel mit den ausgeklügelten Schranksystemen von Cabinet.

Mit viel Liebe zum Detail werden hier Regale, Raumteiler und komplette Schranksysteme individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst und vor allem auch den Gegebenheiten der Wohnung. Dachschrägen oder andere Eigenheiten können dabei clever und funktional genutzt werden. Cabinet kann noch mehr: Schöne Lösungen sind zum Beispiel schicke Garderoben für den Flur, elegante Regalwände im Wohnzimmer, Schränke als intelligente Raumteiler oder praktische Aufbewahrungssysteme fürs Schlafzimmer.

In puncto Design, Funktion und Stil ist Cabinet seit über 40 Jahren stilprägend. Individualität gilt auch für die Gestaltung der Oberflächen: Neben einer Fülle von verschiedenen Designs und Farben kann man auch individuelle Druckgrafiken oder Tapetenmuster verwenden – bis hin zum eigenen Fotomotiv. Jeder Schrank ist ein Unikat – und alles Made in Germany!

Inspiration geben die bundesweit über 80 Cabinet-Erlebniswelten, in denen man die verschiedenen Möglichkeiten und Stilrichtungen anschauen kann. Für die konkrete Planung jedes Cabinet-Projekts wird vom kompetenten Team im eigenen Heim Maß genommen und die individuelle Schranklösung passgenau entwickelt und gebaut.

Die exklusiven Cabinet-Partner in Rhein-Main-Neckar: Hedegger in Frankfurt, Friedensstr. 1 (am Willy-Brandt-Platz), Hedegger in Wiesbaden, Wilhelmstr. 2 – 4 (gegenüber RMCC), www.hedegger.de, Cabinet in Stuttgart, Lautenschlagerstr. 3, www.cabinet-stuttgart.de und Cabinet Mannheim, Q7, 17, www.cabinet-mannheim.de