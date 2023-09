× Erweitern Foto: Tiu Makkonen

Pinocchio, die kleine Holzpuppe, die so gerne ein „echter Junge“ sein möchte, ist Protagonist des Stücks des Glasgower Performance-Paars Rosana Cade und Ivor MacAskill. Das Stück entwickelt sich seit 2018, auch als Reaktion auf Ivors Gendertransition und Rosanas non-binäres Coming-out.

„Als wir nach anderen queeren Paaren in Transition geschaut haben, haben wir nichts gefunden, was wirklich etwas mit uns beiden zu tun gehabt hätte“, sagt Rosana Cade. „Also haben wir beschlossen, eine Show zu entwickeln, die erzählt, wie es bei uns ist.“

× Erweitern Foto: Tiu Makkonen

„Making of Pinocchio“ ist ein Stück im Stück: Auf dem Set eines Filmstudios wird das Publikum eingeladen, den Blick hinter die Kulissen der Produktion zu werfen und den kreativen Entstehungsprozess mitzuerleben. Dabei ist „das Stück“ gleichzeitig als Filmprojektion parallel zum Bühnengeschehen zu sehen.

Zwischen der realen und der Film-Ebene, zwischen Fantasie und Authentizität, Humor und Intimität fragen Cade & MacAskill: Was braucht es, um die eigene Wahrheit zu erzählen? Und wer bestimmt, was im Bezug zu Genderidentitäten real ist und was nicht?

27. und 28.9. Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.mousonturm.de