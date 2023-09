Café Karussell: Schwule Träume im Alter

Der Treff für schwule Männer ab 60 befasst sich im Oktober mit dem Lebensgefühl schwuler Männer ab 60.

× Erweitern Foto: Kindel Media, pexels.com, gemeinfrei

Michael Holy präsentiert am 3. Oktober die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Lebenssituation schwuler Männer im Alter, die im Auftrag der Hamburger AIDS-Hilfe 2012 durchgeführt wurde.

Obwohl der Hauptanteil der Befragten jünger als 65 war und der gebildeten Mittelschicht angehörte, hat Holy einige interessante Ergebnisse der Umfrage gefunden: Die meisten Schwulen jenseits der 60 haben regen Kontakt zu Freunden und der Community, allerdings wünscht man sich mehr spezielle Angebote für Ältere. Bei Pflegediensten und Pflegeheimen werden eindeutig solche Einrichtungen bevorzugt, die einen respektvollen Umgang mit queeren Menschen pflegen – verwunderlich? Michael Holy wird ausgewählte Ergebnisse der Umfrage diskutieren.

Am 17. Oktober zeigt das Café Karussell einen Film des amerikanischen Queer-Aktivisten, Regisseurs und Autors Bruce LaBruce. In „Gerontophilia“ (deutscher Titel „Geron“) thematisiert er das sexuelle Interesse Jüngerer an älteren Menschen oder Senioren.

3. und 17.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de