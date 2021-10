Café Karussell: Bücherschau

× Erweitern Foto: Florin Radu, pixabay.com, gemeinfrei Bücher

Das Café Karussell ist der regelmäßige Treff für Schwule ab 60. An den beiden Karussell-Terminen wird nicht nur Kaffee, Kuchen und Gemeinsamkeit gepflegt, es gibt immer auch ein interessantes Programm. Im Monat der Frankfurter Buchmesse steht die Literatur im Fokus – genauer dreht sich alles um Kinder- und Senioren-Literatur.

„Viele ältere Schwule mögen keine Kinder, was schade ist“ bedauert Michael Holy, Leiter des Café Karussell. „Kinder bringen Leben in die Bude, sind neugierig und haben manchmal überraschende Ansichten zu gesellschaftlichen, nicht-konformem Verhalten“. Zur Untermauerung seiner These gibt es am 8. Oktober eine kleine Werkschau mit außergewöhnlichen Kinderbüchern, vorgestellt vom Kinderbuch-Fan und langjährigen Café Karussell-Gast Michael Schwerdtfeger. Unter anderem wird das Bilderbuch „Eberhardt, die schwule Sau“ und „Der Junge im Rock“ vorgestellt.

Am 19. Oktober dreht sich dann alles um spezielle Literatur für Senioren – Michael und Hubert stellen eine eigene Auswahl an spannenden Titeln vor – unter anderem eine „Sommernachtssehnsucht“, die „Tagebücher 1932 -1949“ von Klaus Mann sowie einen autobiografischen Roman einer schwule Lebensgeschichte.

5. und 19.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.switchboard-ffm.de