Café Karussell: Blick auf Peking

Der Treff für schwule Männer ab 60 reist im September (virtuell) nach China: Gezeigt werden Ausschnitte aus dem experimentellen Dokumentarfilm „China. Die Künste – Der Alltag“ von Ulrike Ottinger, der ungewöhnliche Einblicke in das Leben in der Hauptstadt Peking und der Provinz Sichuan bietet. Der Film ist im Original über vier Stunden lang; das Café Karussell zeigt daher zwei Ausschnitte an zwei Terminen.

Gedreht 1985, zur Zeit der marktwirtschaftlichen Reformen, richtet Ottinger die Aufmerksamkeit nicht auf die politisch-ökonomischen Wandlungen, sondern geht zunächst auf Entdeckungsreise in den Straßen Pekings. Der Film zeigt ohne Kommentare Menschen bei der Arbeit, in ihrer Freizeit und bei künstlerischen Darbietungen.

Am 20.9. wird ein weiterer Ausschnitt aus Ottingers Film gezeigt; dann geht die Regisseurin auf Entdeckungsreise in der wohlhabenden und von Gegensätzen geprägten Provinz Sichuan. Karola Gramann von der Kinothek Asta Nielsen wird zu Gast sein und eine kurze Einleitung zu Ottingers Film geben.

6. und 20.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30Uhr, um einen negativem Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) wird gebeten, Infos über cafekarussell@gmx.de