Café Karussell: Bräuche und Gebäck

Foto: Viktoriia Kondratiuk, pexels.com Weihnachtsstollen

Der zweite Café Karussell-Termin steht unter dem saisonalen Motto „Hessische Weihnachten“. Michael Holy stellt in seinem Vortrag unbekannte hessische Weihnachts-Traditionen vor – wer hat schon mal von „Stoppelgans“, „Mehlweibchen“ oder „Belznickel“ gehört? Oder vom Brauch, nachts Weizen ans Fenster zu werfen oder am Nikolaustag in der eiskalten Fulda schwimmen gehen? Café-Karussell-Gäste sind nach dem Vortrag schlauer!

Peter, der Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet wie immer beim Café Karussell Heiß- und Kaltgetränke sowie selbstgebackenen Kuchen an – diesmal inklusive Haralds berühmten Christstollen. Zum Abschluss des Weihnachtstreffens folgt eine weitere Tradition: Das „Quempas Singen“ – ein Set von drei lateinischen Weihnachtsliedern, die aus der Zeit vor dem 15. Jahrhundert stammen.

17.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html