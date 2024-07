Café Karussell: Der Konflikt

× Erweitern Foto: Sohrab Zia, unsplash.com „CafeKarussel-Tee-2“

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60, packt im Juli ein hochkomplexes Thema an: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Café Karussell-Macher Michael Holy hat dazu literarische Texte zugrunde gelegt. Am 16. Juli steht eine E-Mail-Korrespondenz zwischen dem in Deutschland als Sohn iranischer Einwanderer geboreren Schriftsteller und Orientalisten Navid Kermani und dem ebenfalls in Deutschland geborenen, aber in Tel Aviv lebenden israelischen Sozilogen Natan Sznaider im Mittelpunkt. Deren E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2000 zur damals eskalierenden Situation zwischen Israel und der Hamas wurde anlässlich der aktuellen Eskalation seit Oktober vergangenen Jahres als Buch veröffentlicht. Kalle Ohnemus, Germanist und langjähriger Besucher des Café Karussell, und Theresa Buchmann, Frankfurter Soziologin, Sängerin und Sprecherin, lesen aus dieser Korrespondenz, die versucht zu zeigen, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen, ein Gespräch möglich und nötig ist. Switchboard-Gastgeber Peter bietet wie immer Switch-selbstgebackenen Kuchen und heißen Kaffee an.

16.7., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt