Café Karussell: Der schwulen liebste Bilder

Ist Kunst von schwulen Künstlern ímmer gleich schwule Kunst? Gibt es so etwas wie „schwule Kunst“ überhaupt? Michael Holy wird das Thema im Rahmen des Café Karussell, dem Treff für schwule Männer ab 60, diskutieren.

Am 5. Juli lautet das Motto „Der Schwulen liebste Bilder“. In der Geschichte haben sich eine Reihe von Kunstwerken herauskristallisiert, die das Begehren schwuler Männer weckt – zum Beispiel Michelangelos „David“ oder Caravaggios barocke Gemälde mit beeindruckenden Männerkörpern. David Hockney fertigte feine Aktzeichnungen von Freunden und Francis Bacon lässt mit seinen monströs-verzerrten Portraits tief in seine dunkle Seite blicken. Der Frankfurter Kunsthändler John Mark erklärt ausgewählte „schwule Ikonen“ der Kunst, liefert Kunsthistorische Hintergründe und spricht über Projektion schwuler Lust für diese Werke.

Am 19. Juli richtet sich der Fokus auf den jungen Künstler Liu Xue, der im Gespräch mit dem Kunsthistoriker und Leiter der Heusenstammstiftung Christian Kaufmann bespricht, wie heutige queere Künstler*innen ihre Arbeit sehen möchten.

5. und 19.7., Switchbaord, Alte Gase 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, um Impfnachweis und aktuellen Coronatest wird gebeten, Kontakt über cafekarussell@gmx.de