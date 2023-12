Café Karussell: Dezemberzeit

× Erweitern Foto: Japheth Mast, pexels.com Cafe Karussell-Heimerziehung

Der Treff für Schwule ab 60 widmet sich im Dezember noch einmal dem wenig beachteten Thema Heimerziehung im Nachkriegsdeutschland.

Zwischen 1950 und 1970 befanden sich rund 850.000 Kinder und Jugendliche in der kommunalen Fürsorgeerziehung und in kirchlichen Kinderheimen und Jugendanstalten. „Sittliche“ oder „sexuelle Verwahrlosung“ waren in der Adenauer-Ära hinreichende Gründe für die Einweisung. Der „Erziehungszweck“ wurde in diesen Anstalten verfehlt, noch schlimmer: Kinder und Jugendliche wurden misshandelt, gedemütigt, ungefragt medizinischen Tests unterzogen oder zur Arbeit gezwungen. Ulrike Meinhof war eine der ersten Medienvertreterinnen, die bereits im Jahr 1965 über diese Zustände berichtete, jedoch ohne größere öffentliche Wirkung. Die Lage in den Heimen blieb weiterhin prekär. 2008 wurde seitens der Bundesregierung als „Rehabilitation“ ein nicht einklagbarer Entschädigungsanspruch in Höhe von maximal 4.000 Euro für die Opfer geschaffen.

Am 5. Dezember berichtet Michael Schleier aus seiner Biografie als ehemaliges Heimkind.

Bereits kurz nach seiner Geburt brachte ihn seine Mutter in ein Kinderheim; „Meine Mutter war damals noch sehr jung und konnte nicht für mich sorgen“, erzählt Schleier heute. Schließlich kam er zu seiner Adoptivfamilie, erfuhr aber erst nach seiner Einschulung, dass seine Adoptiveltern nicht seine leiblichen Eltern waren. „Ich habe diese Nachricht sehr pragmatisch aufgenommen“, sagt Michael Schleier. „Es war schließlich auch die einzige Familie, die ich kannte“. Als er mit 18 Jahren amtliche Dokumente über seine wahre Herkunft ausgehändigt bekam, machte er sich auf die Suche nach seiner Ursprungsfamilie; von staatlicher Seite erfuhr er wenig Unterstützung. Bis heute entdeckt er immer wieder neue Spuren seiner Vergangenheit. Zum Abschluss des Jahres gibt’s am 19. Dezember noch ein geselliges Weihnachtscafé mit exotischer Note.

5. und 19.12., Café Karussell im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt, Infos zum Café Karussell über die Website der AIDS-Hilfe Frankfurt: www.frankfurt-aidshilfe.de/en/node/1580