Café Karussell: Die Chemie der Liebe

So romantisch der Titel des Café Karussell Themas klingt: Michael Holy diskutiert im September das oft verschwiegene Thema „Drogen in der Schwulenszene“.

Am 5. September steht zunächst der Musiker Rio Reiser im Fokus. Reisers Lebensgefährte Misha Schoeneberg beschreibt im Roman „Als wir das Wunder waren“ seine Beziehung zum erfolgreichen Popstar, der zunehmend mit Alkoholabhängigkeit zu kämpfen hatte.

Misha Schoeneberg, selbst Marihuana-Kurier aus Überzeugung, schreibt in seinem Buch über eine gemeinsame Reise in ein thailändisches Inselparadies, wo Till (Rio Reiser) sich permanent mit Alkohol betäubte:

„Das ging im Flugzeug los, hielt all die Tage auf der Insel an, und nun, in dieser Neujahrsnacht, schier Mr. Hyde endgültig zu triumphieren“, heißt es im Text.