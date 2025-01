Café Karussell: Du sollst nicht lieben

× Erweitern Foto: Salzgeber

Der Treff für Schwule ab 60 startet das Jahr 2025 mit einer Reihe interessanter Vorträge zu queerer Historie. Im Januar dreht sich zunächst alles um schwules Leben im jüdischen Glauben.

Am 21. Januar wird der Film „Du sollst nicht lieben“ gezeigt: Der verheiratete ultra-orthodoxe Metzger Aaron stellt den schwulen Talmud-Studenten Ezri als Gehilfen ein. Die beiden Männer verbringen viel Zeit miteinander und kommen sich dabei auch körperlich näher – was zu Problemen in streng-orthodoxen Stadtteil von Tel Aviv führt und in offener Gewalt gegen die beiden Männer eskaliert.

Regisseur Chaim Tabakman berichtet von großen Problemen beim Dreh seines Films im orthodoxen Tel Aviver Viertel Mea Shearim – er glaubt, dass viele Menschen in den dortigen Gemeinden ein Doppelleben führen.

Peter, der freundliche Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet wie immer Heiß- und Kaltgetränke sowie selbstgebackenen Kuchen an.

21.1., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html