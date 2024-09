Café Karussell: Frauenfreundlich oder -feindlich?

× Erweitern Foto: Chevanon Photography, pexels.com Cafe-Karusell-Kaffee

Im Oktober thematisiert der Treff für Schwule ab 60 „Frauenfeindlichkeit“ – und fasst darin natürlich auch kritische Männlichkeit mit ein. Den Auftakt am 1. Oktober macht ein Vortrag des langjährigen Café-Karussell-Gasts Norbert Weis, der sich intensiv mit der Geschichte der Familie Schopenhauer auseinandergesetzt und das Buch „Arthur Schopenhauer und die Posaune der Fama“ veröffentlicht hat. In seinem Buch führt Weis auf unterhaltsame Weise in die philosophische Denke Arthur Schopenhauers ein, beleuchtet dabei aber auch das Menschen- und vor allem das Frauenbild, das der Philosoph vertrat; denn Schopenhauers Schmähschriften „über die Weiber“ verwundern schon. Erst im hohen Alter zeigte er etwas Besonnenheit …

Der zweite Monatstermin des Café Karussell findet ausnahmsweise nicht am dritten, sondern erst am vierten Dienstag im Monat, also am 22. Oktober, statt. Zu Gast ist dann die Aktivistin Sue Ehmisch. Peter, der Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet dazu selbstgebackenen Kuchen sowie Heiß- und Kaltgetränke.

1. und 22.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt