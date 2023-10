Café Karussell: Gerontophilia

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media / Cinemien

Der Treff für schwule Männer ab 60 befasst sich im Oktober mit dem Lebensgefühl schwuler Männer ab 60.

Am 17. Oktober zeigt das Café Karussell einen Film des amerikanischen Regisseurs, Queer-Aktivisten und Autors Bruce LaBruce. LaBruce ist kein Tabu zu heikel, um daraus einen kontroversen Film zu machen. In „Gerontophilia“ (deutscher Titel „Geron“) thematisiert er das sexuelle Interesse Jüngerer an älteren Menschen oder Senioren:

Obwohl der 18-jährige Lake eine Freundin hat, bemerkt er eine für ihn seltsame Anziehung, die männliche Senioren auf ihn ausstrahlen. Als er einen Job in einem Pflegeheim beginnt, verliebt er sich in den charmanten Bewohner Mr. Peabody; beide beginnen eine intensive sexuelle wie romantische Beziehung. Als Lake einen Medikamentenmissbrauch im Pflegeheim entdeckt, verhilft er Peabody zur Flucht und beide begeben sich auf eine Reise, die sie noch enger zusammenbringt.

Trailer Geron

LaBruces Dramödie gilt als die schwule Version von „Harold & Maude“ – ist das nicht der Traum eines jeden schwulen Pflegeheimbewohners? „Der Plot ist völlig glaubwürdig inszeniert – da ergibt sich doch eine Diskussion von selbst“, meint Michael Holy.

17.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, Café Karussell