Café Karussell: Herr Setzepfandt, wie haben Sie das gemacht?

Erfolgreich hat sich das Café Karussell durch den Lockdown gestreamt, aber Michael Holy treibt es natürlich – wie jeden von uns – wieder nach draußen, unter Leute, ins kulturelle Leben. All diese Wünsche lassen sich natürlich trefflich verbinden, wenn man zu einer gemeinsamen Stadtführung zusammenkommt!

Eine echte Institution auf diesem Gebiet ist der schwule Kultours-Unternehmer und ehemaliger ehrenamtlicher Stadtrat Christian Setzepfandt, dem sich das Café Karussell daher gern in einer Streaming-Veranstaltung widmet; unter dem Monatsmotto „Die Stadt öffnen: Christian Setzepfandt im Doppelpack“ wird diese Vorfreude am 1. Juni erst einmal kräftig geschürt: Im Gespräch mit Michael Holy gibt der erfolgreiche Stadtführer und Autor unterhaltsamer Entdeckerbücher (unter anderem „101 Männerorte in Frankfurt“) Einblicke in sein Leben und Wirken, im Fokus steht dabei sein Holmes´scher Sinn fürs Geheimnisse aufspüren, die er dann mit der genau richtigen Mischung an Bildung und Entertainment an seine Zuhörer- und Leserschaft weitergibt.

Nach vorheriger Anmeldung wird der Streaming-Link rechtzeitig verschickt, bei technischen Fragen hilft das Café-Karussell-Team gern per Mail weiter. Am 15. Juni folgt dann eine virtuelle Video-Stadtführung, die möglicherweise mit einem Live-Treffen verbunden werden kann. Infos folgen natürlich rechtzeitig.

1.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 – 15:30 Uhr, Anmeldungen für den Stream über cafekarussell@gmx.de, www.switchboard-ffm.de