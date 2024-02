Café Karussell: Kameradschaft ohne Homophobie

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com CafeKarussell-Kameradschaft-2

Wikipedia bezeichnet „Kameradschaft“ als die „zwischenmenschliche Beziehung ohne sexuelle Ansprüche im Sinne einer Solidarität innerhalb einer Gruppe“. Im zweiten Teil der Café-Karussell-Reihe zu „Kameradschaft und Homosexualität“ widmet sich Michael Holy kameradschaftlichen Beziehungen zwischen Schwulen, die sexuelle Beziehungen nicht ausschließen. In der queeren Geschichte gibt es viele Beispiele, wie die kurz nach Kriegsende in Reutlingen vom schwulen Freundespaar Harry und Bobby gegründete Homophilengruppe „Kameradschaft – die runde“, die sich an der ähnlichen Schweizer Vereinigung „Der Kreis“ orientierte. Mit weiteren Beispielen möchte Michael Holy diskutieren, ob die heteronormativen Definitionen von Kameradschaft und Freundschaft zu kurz greifen und es sich lohnen würde, die vorgestellten schwulen Modelle offensiv dagegen zu halten.

20.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

