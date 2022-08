Café Karussell: Klimawandel

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei

Eine Beobachtung hat Michael Holy, Programmgestalter des Café Karussell, gemacht: Im Sommer kommen deutlich weniger Gäste zum Treff für Schwule ab 60. „Der Grund liegt auf der Hand“, sagt Holy. „Für Ältere ist die Anreise zur Konstablerwache bei Hitze richtig anstrengend. Hinzukommt, dass viele irgendeine Vorerkrankung haben, mit Folgen für Kreislauf und Stoffwechsel“. Das ist nur eine Auswirkung des Klimawandels – auch Naturkatastrophen kommen häufiger vor.

Zum Café Karussell am 16. August ist Norbert Weis zu Gast; als Bewohner einer großen Seniorenresidenz in Bad Neuenahr wurde auch er von der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal betroffen – er musste vorübergehend nach Königswinter evakuiert werden. Obwohl er inzwischen wieder in seiner gewohnten Umgebung lebt, sind die untersten beiden Stockwerke des imposanten Hochhausriegels teilweise bis heute noch nicht wiederhergestellt. Früher war das Wandern in der schönen Natur- und Kulturlandschaft des Ahrtals eine der beliebten Beschäftigungen von Norbert Weis, zu der er immer auch Freunde aus Frankfurt einlud. Erst Corona, dann die Flut haben diese Tradition nachhaltig unterbrochen. Weis wird über seine persönlichen Erfahrungen berichten.

16.8., Café Karussell im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, Teilnahme nur mit negativem Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden), Infos über cafekarussell@gmx.de