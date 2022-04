Café Karussell: Leben mit Demenz

× Erweitern Foto: Yannes Kiefer, unsplash.com, gemeinfrei

Das Café Karussell, Frankfurts Treff für schwule Männer ab 60, widmet sich im April einem angstbehafteten Thema: dem Leben mit Demenz.

„Immer wieder fragen Gäste des Café Karussell nach Vorträgen zum Thema Demenz“, erzählt Michael Holy. „Ein Thema, vor dem wir alle Angst haben. Die Gäste denken dabei vermutlich an Medizin-Experten, die uns sagen sollen, wie man Demenz erkennen und wie man sie eventuell vermeiden kann. Geeigneter finde ich aber Praktiker, die mit Demenz in ihrem Alltag konfrontiert sind: Lebenspartner und Pflegekräfte im Altersheim“.

Am 5. April stellt Holy das Buch „Herausforderung angenommen“ vor. Geschrieben von Peter Wißmann, Autor und ehemaliger Mitarbeiter des Demenz-Support-Stuttgart, hat zusammen mit dem schwulen Paar Leo Beni Steinauer und Rolf Könemann ein Buch verfasst, das beschreibt, wie Benis Demenz den Alltag des Paars verändert hat. Es enthält aber auch Ratschläge, was man in einer solchen Situation tun und vermeiden sollte, wie wichtig ein stützendes soziales Netzwerk ist und wie relativ die Diagnose „Lewy-Body-Demenz“ ist; Wißmann vertritt dabei die These, man solle den Begriff „Demenz“ abschaffen. Michael Holy stellt das Buch in Auszügen vor und lädt zur Diskussion.

Am 19. April sind zwei Mitarbeiter*innen des Altenpflegeheims Aaplesion der Diakonie im Schwanthaler Carée zu Gast, die von ihrem Alltag mit Demenzpatient*innen berichten.

5. und 19.4., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, wegen der hohen Infektionszahlen sind außer einer vollständigen Impfung ein aktueller negativer Coronatest notwendig, mehr Infos über cafekarussell@gmx.de