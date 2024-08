Café Karussell: Männer und die „Wechseljahre“

× Erweitern Foto: Andrea Piacquadio, pexels.com "CafeKarussell-Senioren-1“

Seit einigen Jahren werden auch Männern hormonell bedingte Wechseljahre zugestanden: Antriebsschwäche, Hitzewallungen und Libidoverlust sind zwar keine schwerwiegenden Erkrankungen, beeinträchtigen jedoch die Lebensqualität. Das Café Karussell möchte nicht nur klagen, sondern Lösungen finden. Am 6. August präsentiert Michael Holy den Schriftsteller Thomas Mann als Beispiel des Mannes in den Wechseljahren. Zu Lebzeiten des Autors waren Ärzte an Psychosomatik nicht wirklich interessiert. Dennoch schaffte es Thomas Mann, trotz seiner Niedergeschlagenheit, aktiv zu bleiben und sogar einige seiner bedeutendsten Werke hervorzubringen. Was hielt Thomas Mann bei der Stange? Michael Holy sucht die Antwort in Manns Werken, seinen Tagebüchern und verschiedenen Essays – vielleicht ein positives Beispiel für den Umgang eines alternden Mannes mit wachsender Gebrechlichkeit.

Am 20. August geht es beim zweiten Café Karussell Termin des Monats um Testosteronmangel; zu Gast ist dann der Allgemeinmediziner Dr. Weidmann.

6. und 20.8., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt