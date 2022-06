Café Karussell: Marokko literarisch

× Erweitern Foto: Tatiana Zanon, unsplash.com gemeinfrei

Das Café Karussell, der Treff im Switchboard für schwule Männer ab 60, widmet sich im Juni dem Land Marokko – dem Traumreiseland für Abenteurer, Literaten und schwule Männer. Zumindest wird die Legende so erzählt. Michael Holy, Leiter und Programmgestalter des Café Karussell, hat ein literarisches Programm zusammengestellt, das fern von romantischer Reiseromantik ist.

Am 7. Juni mit einer Lesung des 1949 erschienenen Romans „Der Himmel über der Wüste“ des amerikanischen Schriftstellers der Beat-Generation Paul Bowles. Bowles beschreibt in seinem Roman die Sehnsucht der Nachkriegsgeneration, an einen friedlichen Ort fernab der Kriegsländer zu entfliehen. Dieses drängende Gefühl verpackt er in die Reisegeschichte des Ehepaars Port und Kit, das einen Trip durch die marokkanische Wüste unternimmt. Auf ihrem Weg durch endlose Landschaften haben sie wichtige Selbsterkenntnisse, aber das Paar entfremdet sich auch und verliert sich immer mehr in der Weite der unendlichen Landschaften. Port erkrankt an Typhus und stirbt, Kit zieht alleine weiter, mit einer Tuareg-Karawane durch das nordafrikanische Land. Den Versuchen der US-Behörden, Kit zurückzuholen, wiedersetzt sie sich. Kallle Ohnemus stellt den Autoren Paul Bowles vor, anschließlich wird über die literraischen Motive diskutiert.

Am 21. Juni entführt Hubert Fichtes Roman „Marrakesch – Der Platz der Gehenkten“ in die marokkanische Metropole.

Als Sondertermin gibt es außerdem in Kooperation mit Switch-Kultur am 9. Juni eine abendliche Lesung mit Andreas Jungwirth und seinem schwulen Marokko-Roman „Im Atlas“.

7. und 21.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, Voranmeldung über cafekarussell@gmx.de