Café Karussell: Marrakesch literarisch

× Erweitern Foto: Abdelhamid Azoui, unsplash.com, gemeinfrei

Im zweiten Teil des Themenschwerpunkts Marokko widmet sich das Café Karussell, der Treff im Switchboard für schwule Männer ab 60, der Metropole Marrakesch.

Hubert Fichtes Roman „Marrakesch – Der Platz der Gehenkten“ führt in die marokkanische Metropole. Sein Text ist eine poetische Beobachtung des Djemaa el Fna, des Marktplatzes von Marrakesch, der in früheren Zeiten auch als Hinrichtungsstätte benutzt wurde. Heute ist der lebendige Platz eine touristische Attraktion – doch Fichte sieht genauer hin, taucht ein in die bunte Vielfalt der Stadt und ihrer Menschen; dabei interessiert er sich weniger für den allgegenwärtigen Koran, sondern mehr für die Realität der Menschen. Michael Holy wird über Hubert Fichtes Blick auf das Nordafrikanische Land und seine Menschen referieren.

7. und 21.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.cafe-karussell.de