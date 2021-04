Café Karussell: Meine Eltern

× Erweitern Foto: bjö Michael Holy

Der Mai soll nicht nur wärme Tage bringen, sondern auch den Gedenktag für die Mütter – am 9. Mai ist Muttertag. Café Karussell-Macher Michael Holy kommentiert folgerichtig, dies sei der Tag „der 1922 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber nach amerikanischem Vorbild in Deutschland etabliert wurde“. „Dieser ritualisierte Feiertag brachte mich auf die Idee, dass Gäste jeweils einen Elternteil portraitieren könnten“, so Holy weiter.

Den Anfang macht Willy Egli, der am 4. Mai seine Mutter Hanna vorstellt; aufgewachsen als Bauerstochter im Schweizer Kanton Thurgau heiratete sie mit 29 Jahren den Metzger Arnold Egli und zog mit ihm fünf Kinder groß. Willy erinnert sich an seine Mutter als willensstarke Persönlichkeit. Eine persönliche Geschichte, die bestimmt auch viel vom Lebensgefühl der fünfziger und sechziger in der Schweiz transportiert.

Eine Vater-Sohn-Geschichte aus Hessen erzählt am 18. Mai Hubertus Kusch: Sein Vater gehört zu den Schlesien-Vertriebenen nach dem zweiten Weltkrieg und war von 1949 bis 1976 Oberförster in Lorsbach bei Hofheim.

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60 Jahren, findet nach wie vor jeden ersten und dritten Dienstag virtuell statt. Um eine Anmeldung per E-Mail wird gebeten, der Einladungslink wird jeweils am Sonntag vor der Veranstaltung ebenfalls per Mail gesendet.

4. und 18.5., Café Karussell virtuell, 14:30 Uhr, Anmeldung über cafekarussell@gmx.de