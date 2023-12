Café Karussell: Nachhaltige Verehrung

× Erweitern Foto: Jovana Nesic, pexels.com Rose-quer

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60, lässt sich vom Jahreswechsel und den Feiertagen nicht beirren und steigt gleich am 2. Januar ins neue Jahresprogramm ein. Portraitiert werden zwei Künstlerinnen, die insbesondere bei Schwulen als Ikonen gelten: Marlene Dietrich und Maria Callas. Am 2. Januar dreht sich alles um den ersten deutschen Filmstar in Hollywood: Marlene Dietrich. Weltberühmt wurde sie unter anderem in der Rolle der Varieté-Sängerin Lola in „Der blaue Engel“. Wie das ihren Weg nach Hollywood ebnete, erzählt Dietmar in seinem Vortrag, den er natürlich mit musikalischen Beispielen abrundet. Am 16.1. heißt es Vorhang auf für die große Opernbühne: Maria Callas, weltberühmte Sopranistin, steht im Mittelpunkt eines Gesprächs mit Willy Egli und Café Karussell-Macher Michael Holy.

2. und 16.1., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

Infos zum Café Karussell über die Website der AIDS-Hilfe Frankfurt

www.frankfurt-aidshilfe.de/en/node/1580