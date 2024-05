Café Karussell: Nackt im Paradies

× Erweitern Foto: Christian Buehner, unsplash.com „FKK“

Gran Canaria mit dem Nacktbadestrand von Playa del Ingles oder der Cruising-Area in den Dünen von Maspalomas gehört noch immer zu den Highlights schwuler Touristen, auch wenn der Zugang zu den Dünen seit einigen Jahren aus Naturschutzgründen stark reglementiert ist. Das Nacktbaden in Form von FKK („Frei-Körper-Kultur“) stammt ursprünglich aus der um 1900 gegründeten Lebensreform-Bewegung, einer Reaktion auf die negativen Auswirkungen der damaligen Industrialisierung. Obwohl die sexuelle Revolution der 1960er FKK etwas altmodisch erschienen ließ, hat diese Kultur bis heute überlebt. Auf Lanzarote entstand in den 1970er Jahren in Charco del Paso ein ganzes FKK-Dorf. Heinrich und Marcus aus dem Café-Karussell-Umfeld besuchen seit Jahren diesen Ort; am 4. Juni berichten sie ihre Erfahrungen. Am 18. Juni werden die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf den kanarischen Inseln thematisiert. Die Switchboard-Gastgeber Peter und Heinrich stehen wie immer mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen bereit.

4. und 18.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt