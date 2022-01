Café Karussell: Queer und jüdisch?

× Erweitern Foto: cottonbro, pexels.com, gemeinfrei

Wie lassen sich jüdische Spiritualität und Homosexualität in Einklang bringen? Michael Holy hat zwei spannende Gesprächspartner für die Café Karussell-Nachmittage im Februar eingeladen.

Am 1. Februar ist der Frankfurter Journalist und LGBTIQ*-Aktivist David Moskovits zu Gast. In den späten 1990er Jahren begann er sich in dem damals neu gegründeten Regional-Ableger der bundesweiten Organisation „Yachad“ zu engagieren und war an der Organisation des ersten jüdisch-schwulen Wagens auf einer europäischen CSD-Parade beteiligt.

Innerhalb der jüdischen Gemeinde hielten sich die Yachad-Mitglieder allerdings bedeckt – aus Angst vor Ablehnung seitens orthodoxer Jüdi*innen. Erst die zweite Yachad-Gruppe in Frankfurt schaffte es, einen Artikel über jüdische Homosexuelle in der Gemeindezeitung zu lancieren.

Moskovits wird berichten, welche Schwierigkeiten die Yachad-Aktivisten mit ihren Forderungen nach Toleranz und Sichtbarkeit innerhalb der jüdischen Gemeinde hatten, welche Erfahrungen er mit seinem Wunsch, als Schwuler am jüdischen Leben teilzunehmen, gemacht hat, und wo er Ansätze für Veränderungen sieht.

Am 15. Februar ist Rabbi Andrew Steiman, jüdischer Seelsorger der Budge-Stiftung in Frankfurt-Seckbach, zu Gast. Er wird mit Michael Holy über die Möglichkeit der Segnung von queeren Paaren sprechen.

1. und 15.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, wegen begrenzter Plätze bitte um Voranmeldung unter cafekarussell@gmx.de, www.switchboard-ffm.de