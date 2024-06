Café Karussell: Rede und Gegenrede

× Erweitern Foto: Ahmed akacha, pexels.com „CafeKarussell-Tee“

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60, packt im Juli ein hochkomplexes Thema an: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sowie die kulturellen Einstellungen zu Homosexualität im Libanon. Café Karussell-Macher Michael Holy hat dazu zwei literarische Texte zugrunde gelegt. Am 2. Juli stellt Holy das Buch „Die Verschwulung der Welt“ vor, dem eine skurrile Entstehungsgeschichte zu Grunde liegt: Der schwule deutsche Autor Joachim Helfer und der libanesische Romancier Rashid al-Daif besuchten sich im Rahmen eines Austauschprogramms gegenseitig in ihrer jeweiligen Heimat, Berlin und Beirut; im Rahmen des Programms sollte ein Bericht die jeweils gesammelten Eindrücke wiedergeben. al-Daif veröffentlichte daraufhin in Beirut die verbrämte Reportage „Die Rückkehr des Deutschen zur Vernunft“, die ohne Zustimmung von Joachim Helfer viele intime Details aus dessen Leben enthielt – unter anderem den Umstand, dass Helfer sich in Beirut in eine libanesische Frau verliebte und mit ihr ein Kind zeugte. Joachim Helfer wiederum veröffentlichte al-Daifs Reportage ohne dessen Freigabe und mit kommentierenden Einschüben versehen in Deutschland unter dem Titel „Die Verschwulung der Welt“. Michael Holy liest Auszüge aus dieser schonungslos offenen Rede und Gegenrede.

Am 16. Juli steht eine E-Mail-Korrespondenz zwischen dem in Deutschland als Sohn iranischer Einwanderer geboreren Schriftsteller und Orientalisten Navid Kermani und dem ebenfalls in Deutschland geborenen, aber in Tel Aviv lebenden israelischen Sozilogen Natan Sznaider im Mittelpunkt; der E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2000 zur damals eskalierenden Situation zwischen Israel und der Hamas wurde anlässlich der aktuellen Eskalation seit Oktober vergangenen Jahres als Buch veröffentlicht.

2. und 16.7., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr