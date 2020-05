Café Karussell sendet im Web

× Erweitern Foto: bjö Michael Holy

Nachdem das Switchboard als offizielle Herberge des „Café Karussell“ zur Zeit nicht zur Verfügung steht, lädt Michael Holy, Leiter des Café Karussell, zum Online-Meeting; die nächsten Termine sind der 2. und 16. Juni.

Das Café Karussell, der Treff für schwule Männer ab 60, lädt seit über 10 Jahren zwei Mal im Monat im Frankfurter Switchboard zur Kaffeerunde mit Kultur- und Diskussionsprogramm (gab berichtete).

Wegen COVID-19 ist das Switchboard nach wie vor geschlossen – das Café Karussell findet aber weiterhin im Web statt. Um den Vorträgen Holys beizuwohnen, muss man sich in den Online-Meetingraum einloggen.

Café Karussell im Juni

Das virtuelle Café Karussell findet wie gewohnt am ersten und dritten Dienstag im Monat von 14:30 bis 16 Uhr statt. Der Juni ist dem Thema „Oper und Schwule“ gewidmet.

Am 2. Juni steht der schwule Countertenor Klaus Nomi im Fokus; der gebürtige Bayer startete im New York der 70er eine ungewöhnliche Karriere: Männer die mit Frauenstimme singen waren an den offiziellen Opernhäusern wenig gefragt, und so etablierte Nomi eine Kunstfigur, die nicht nur mit einer ungewöhnlich hohen Stimme, sondern auch mit einem markanten Outfit und spacigen Performances für Furore sorgte – zuerst nur in der Kunst- und New Wave-Szene New Yorks, später wurde er mit mehreren genreübergreifenden Pop-Alben sogar weltweit bekannt. 1983 stirbt Klaus Nomi an den Folgen von Aids. Michael Holy präsentiert die Lebensgeschichte des ungewöhnlichen Künstlers.

Am 16. Juni wird die auffällige Affinität von Schwulen zur Oper unter die Lupe genommen. Michel Holy meint dazu:

„Rosa von Praunheim hat vor kurzem einen Film darüber gedreht, der am 19. April auszugsweise in arte zu sehen war. Herausgeschnitten wurden von dem Sender leider jene Szenen, in denen der Frankfurter Opern-Begeisterte Willy Egli über seine tiefe Verehrung für die großen Frauen-Stimmen der Opern des 18. und 19. Jahrhunderts berichtete“.

Das Café Karussell holt dies nun nach und lädt Willy Egli live zum Café Karussell-Stream; Egli wird ausführlich über seine persönliche Opern-Begeisterung berichten!

2. und 16.6., Café Karussell im Online-Meetingraum, jeweils 14:30 Uhr bis 16 Uhr, Switchboard/Café Karussell, Infos über www.switchboard-ffm.de