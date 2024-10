Café Karussell: Sue Ehmisch

× Erweitern Foto: Lisett Kruusimäe, pexels.com CafeKarussell-Trans

Der zweite Monatstermin des Café Karussell findet ausnahmsweise nicht am dritten, sondern erst am vierten Dienstag im Monat statt. Zu Gast ist dann Sue Ehmisch – unter dem Titel „Ein Beispiel für Frauenfreundlichkeit“ erzählt die Transfrau ihre Lebensgeschichte. Die heute 71-jährige hat früh geheiratet, eine Familie gegründet und als Elektriker gearbeitet. Schon ihre Arbeitskollegen ärgerten sie damals: „Benimm‘ dich nicht so weibisch“. Erst mit 65 äußert sie ihren Wunsch, als Frau leben zu wollen – bis dahin hat Sue einen langen Selbstfindungsprozess durchlaufen. Im Café Karussell erzählt Sue Ehmisch ihre Geschichte.

Peter, der Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet dazu selbstgebackenen Kuchen sowie Heiß- und Kaltgetränke.

22.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt