Café Karussell: Tony Riga

Das Café Karussell, der Treff für schwule Männer ab 60, widmet sich im September dem Thema „Schwule Musiker in Zeiten von Corona“.

Am 21. September ist der Entertainer Philipp Höhler zu Gast; als „Tony Riga“ hat er zusammen mit seiner Bühnenpartnerin Chantal Chabraque und Techniker Floyd den monatlichen Chansonabend „Love & Lieder“ in der Maaschanz ins Leben gerufen, ist als Moderator der Revuen in der Alten Liebe bekannt und fungiert außerdem als musikalischer Leiter des Frankfurter Beschwerdechors.

Mit Corona stoppte alles – lediglich die Radioshow „Mein rosarotes Liebeslied“, die er zusammen mit Floyd auf dem Frankfurter Sender radio x moderiert, konnte weiterhin stattfinden. Wie er undogmatische Wege gefunden hat, mit der kreativen Zwangspause umzugehen, wird er im Gespräch mit Michael Holy berichten.

21.9., Switchboard, Alte Gasse 36, 14:30 Uhr, Anmeldungen über cafekarussell@gmx.de, www.switchboard-ffm.de