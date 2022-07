Café Karussell: Was ist schwule Kunst?

× Erweitern Foto: Liu Xue

Ist Kunst von schwulen Künstlern ímmer gleich schwule Kunst? Gibt es so etwas wie „schwule Kunst“ überhaupt? Michael Holy wird das Thema im Rahmen des Café Karussell, dem Treff für schwule Männer ab 60, diskutieren.

Am 19. Juli richtet sich der Fokus auf den jungen Künstler Liu Xue. Der in China Geborene hat nach seinem Malereistudium an der Kunstakademie Sichuan an der HfG Offenbach und der Städelschule studiert. Im Gespräch mit dem Kunsthistoriker und Leiter der Heusenstammstiftung Christian Kaufmann wird erörtert, wie heutige queere Künstler*innen ihre Arbeit sehen möchten; oftmals steht hier das erotische Begehren nicht allein im Vordergrund, sondern vielmehr komplexere Ideen über soziale und psychische Realitäten.

Welche Rolle der Kunstmarkt dabei spielt, wird ebenfalls thematisiert. Christian Kaufmann gehört mit Ludger Hegenfeld und Hubert Hein zum Team des Switchboard, die regelmäßig Kunstausstellungen im Switchboard kuratieren; Liu Xue zeigt seit dem 29. Juni im Rahmen von SWITCH-Kultur seine Ausstellung „Next to Hipster“ in den Café-Räumen des Switchboards.

19.7., Switchbaord, Alte Gase 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, um Impfnachweis und aktuellen Coronatest wird gebeten, Kontakt über cafekarussell@gmx.de