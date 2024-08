Café Karussell: Zwei schwule Biografien

× Erweitern Foto: Roman Kraft, unsplash.com „CafeKarussel-Historie-1“

Michael Holy, Leiter des Café Karussell, dem Treff im Switchboard für Schwule ab 60, stellt an den beiden September-Terminen die Lebensläufe zweier außergewöhnlicher schwuler Männer vor, die beide sowohl die Weimarer Republik, die NS-Zeit und die Adenauer-Ära durchlebt haben. Andreas Sternweiler vom Schwulen Museum Berlin hat das Leben beider Männer dokumentiert und erforscht. Am 3. September steht der Hamburger Kunsthistoriker Christian Adolf Isermeyer im Fokus; Isermeyer lebte von 1908 bis 2001 und entschloss sich erst 1997, nach dem Besuch einer Ausstellung im Schwulen Museum, seine Geschichte öffentlich zu machen. Zusammen mit Andreas Sternweiler entstand eine Biografie in Buchform. Isermeyer gelang es, mit Glück und Cleverness die gefährlichen Jahre ab 1933 zu meistern – und dabei die Vergnügungen nicht auszulassen. Einen etwas anderen Lebenslauf hatte der 1906 geborene Albrecht Becker, der am 17. September vorgestellt wird. Peter, der Café-Karussell-Gastgeber an der Bar, bietet dazu selbstgebackenen Kuchen sowie Heiß- und Kaltgetränke.

3. und 17.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt