Café Solo: Fliegender Wechsel

Es gibt eine traurige und eine gute Nachricht: Alex Delgado, der im April 2015 das Café Solo eröffnete, wird Ende August das Lokal verlassen. Die gute Nachricht: Das Café Solo wird weitergeführt. Aber der Reihe nach: Die Entscheidung, sein „Baby“ abzugeben, ist Alex nicht leichtgefallen: „Das Café Solo war eine Etappe meines Lebens“, erklärt Alex gegenüber dem GAB Magazin. „Bevor ich das Café Solo eröffnet habe, hatte ich in der Mannheimer Szene gearbeitet und eines Tages war der richtige Zeitpunkt gekommen, um mein eigenes Projekt zu realisieren: Eine eigene Bar nach meinem Geschmack zu eröffnen, wo jede*r willkommen ist. Das hat das Solo auch erreicht und das erfüllt mich mit Stolz. Es war eine wichtige und schöne Etappe, die aber ihr Ende haben muss. Ich bin dafür sehr dankbar, aber ich möchte jetzt weiter und neue Projekte verfolgen“. Der Quadratestadt bleibt er ein bisschen treu: „Ich verschwinde nicht, aber ich werde nicht nur in Mannheim sein“, verrät Alex. „Hauptsächlich werde ich mich zwischen Mannheim und Madrid bewegen – je nachdem wo mich meine Projekte hinführen“.

Erfand und führte das Café Solo neun Jahre lang: Alex Delgado

Seine Botschaft an die Mannheimer Community: „In diesen neun Jahren habe ich die Community wachsen sehen und möchte ihr sagen: Es ist jetzt wichtiger denn je, zusammenzuhalten, Stolz und Unsicherheiten beiseitezulegen, um voneinander zu lernen und jede*n willkommen zu heißen. Leider muss in dieser Richtung noch einiges gemacht werden, aber ich möchte daran glauben“.

Seinen Abschied feiert Alex am 24. August – mit den Brüdern Thomas und Torsten Böttcher es gibt bereits Nachfolger, die das Café Solo ganz im Sinne der bewährten Idee weiterführen: „Wir machen keine Unterschiede bei sexueller Orientierung, Herkunft oder dergleichen. Niemand wird ausgeschlossen, also alles wie bisher“, erklären die beiden gegenüber dem GAB Magazin. Auch die Puppy-Szene wird sich weiterhin im Solo treffen, ab und an sollen Künstler*innen auftreten und es wird Musik für jeden Geschmack gespielt. Die Brüder kennen das Solo durch Torstens Freunde. „Torsten wollte schon seit langer Zeit eine Bar in der queeren Szene eröffnen“, erklärt Thomas, „und da ich nun seit einem Jahr im Ruhestand bin und Zeit habe, machen wir das jetzt gemeinsam. Wir fühlen uns in der queeren Szene pudelwohl, obwohl wir beide hetero sind“. Bevor die Brüder starten, wird das Solo komplett renoviert. „Wir ändern das Interieur, die farbliche Gestaltung, das Sitzmobiliar innen wie außen und die komplette Terrassengestaltung und die Lichttechnik“, erklären die beiden. Ab Ende August bleibt das Lokal erstmal geschlossen, am 28. September gibt’s dann das Re-Opening. „Am 5. Oktober haben wir dann unseren ersten Überraschungsgast“, kündigen Torsten und Thomas an. „Alle kennen die Person aus der Influencer-Szene – mehr wird aber jetzt noch nicht verraten“.

24.8., Alex sagt Adiós, Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim

28.9., Re-Opening Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.facebook.com/SoloMannheim/